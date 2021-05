Centrocampo – Intensa ora contro lo Spezia di Zielinski

FABIAN RUIZ 6 – Manca la precisione dei giorni migliori, manca anche il timing in qualche inserimento. Gara, nel complesso, positiva per la gestione della palla, ma senza sussulti ma anche perché Ricci e Maggiore non erano in giornata tale da poter approfittare dei suoi tentennamenti.

DEMME 7 – Svolge quel lavoro imprescindibile per ogni squadra: chiude il campo allo Spezia, si inserisce su ogni traiettoria possibile, si sdoppia e si propone. Mai un accenno di calo, prende possesso del centrocampo e fa su e giù come se fosse un pendolino. E i tempi riesce a dettarli.

ZIELINSKI 7 – Un’ora ad altissima intensità: il gol che apre il poker azzurro, l’assist per il raddoppio, qualche importante recupero, oltre all’imprescindibile capacità di esser sempre nel punto giusto per raccogliere il pallone dal compagno. Funziona in modo perfetto l’intesa con Osimhen.

La Redazione