CdS: in difesa grande compattezza e un Manolas vecchi tempi. I voti del reparto

Meret 6,5

Paratona (inutile) prima che Piccoli ribadisca in porta. E con i piedi ci sa fare.

Di Lorenzo 6,5

La sovrapposizione sul vantaggio è devastante. Ha un’altra corsa.

Manolas 6,5

Fa il duro e ci mette pure le letture da centrale di spessore.

Rrahmani 6,5

Brr, quasi come a Udine (41’ pt). Ma è sveglio di testa e non indietreggia mai.

Hysaj 6

A spingere e poi a riflettere, per gestire la linea e i tempi.

Fonte: CdS