Brzeczek (c.t. Polonia): “Zielinski? Un talento che il mondo invidierà”

Il Napoli, ma il calcio in generale, attendevano la sua esplosione tecnica, in maniera definitiva, quest’anno sembra davvero arrivato il suo momento. Si tratta del centrocampista Piotr Zielinski che in questa stagione ha segnato 9 gol tra campionato ed Europa League, ma fornendo ben 11 assist ai compagni di squadra. In tempi non sospetti ne esaltavano le sue doti il presidente della Federazione polacca Boniek e il suo vice Kozminski. Il c.t. Brzeczek diceva del mediano degli azzurri: “Sappiamo che ha un grande talento, un enorme potenziale, ma non lo dimostra ancora. Stiamo ancora aspettando che questo meraviglioso giorno arrivi. Quando si sveglierà e mostrerà le sue doti, avremo un giocatore che il mondo ci invidierà”. Questo sembra finalmente il giorno buono per Zielinski.

La Redazione