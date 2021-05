Attacco – Insigne, gara da capitano. Osimhen show in Liguria

POLITANO 6,5 – Primo tempo importante, ad alto livello, fatto sempre in velocità e il confronto con Marchizza viene vinto quasi sempre. Torna a da re una mano in automatico. Manca, però, un po’ di precisione per la conclusione vincente e infatti sul giudizio pesano le occasioni che ha sbagliato al cospetto di Provedel.

INSIGNE 6,5 – Non trova il gol, ma trova l’assist su punizione per la terza rete, una serie di giocate importanti per i compagni, la capacità di supportare l’azione difensiva del terzino mancino. Gara da capitano, nel senso che si è messo a fare la sua fascia molto spesso inseguendo avversari e recuperando palloni.

OSIMHEN 8 – Il suo sorriso emoziona: ha una voglia fuori dal comune, si percepisce che darebbe una parte di sé per una vittoria. Due reti, un assist e la certezza che è un altro Napoli con il nigeriano in campo. Chabot ed Ismajli non riescono mai a beccarlo in partenza, gioca sempre alle spalle di una linea che gli concede la partita dei suoi sogni.

La Redazione