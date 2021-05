Anche il Chucky nel club azzurro delle “doppie cifre”

Il Chucky sale così a quota dieci e arriva in doppia cifra in campionato. Il suo contributo potrà essere decisivo in queste ultime tre partite, il gol messo a segno contro lo Spezia sarà sicuramente importante per il suo morale. A destra in attacco Gattuso lo alterna con Politano, probabilmente per la gara con l’Udinese di martedì si riproporrà il ballottaggio per il ruolo di esterno destro. Il valore aggiunto del Napoli in tutta la prima fase della stagione, quello che ha dato lo sprint nel momento più difficile in cui mancava Osimhen, può diventarlo nuovamente in questo rush finale per un posto nella prossima Champions League. Il primo segnale contro lo Spezia, il primo gol dopo l’infortunio, il primo squillo: nelle sette partite in cui era stato impiegato da Gattuso (due da titolare e cinque partendo dalla panchina) appena tornato disponibile non era ancora riuscito ancora a segnare e le prestazioni non erano state all’altezza di quelle migliori.

R. Ventre (Il Mattino)