AdL “elogia” Gattuso e i suoi bomber azzurri

Il Napoli vince con un netto 1-4 sul campo dello Spezia, all’Alberto Picco e lancia un segnale forte alle concorrenti per la zona Champions. Le reti di Zielinski, doppietta di Osimhen e il gol di Lozano, non sono sfuggiti al presidente De Laurentiis nel suo immancabile twitter di post partita: “Bravo Gattuso. Brava la squadra e bravi i goleador Zielinski, Osimhen e Lozano”. Sul bomber nigeriano ex Lille, in modo particolare è il premio per averlo atteso, dopo una serie di infortuni, oltre al Covid che lo ha colpito nel mese di Gennaio. Adesso Osimhen si è sbloccato e i numeri parlano di una crescita di partita in partita. Ora per il Napoli ancora tre partite per centrare il traguardo della Champions e togliersi tante soddisfazioni.

La Redazione