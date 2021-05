Vincenzo Italiano (all. Spezia): “Contro il Napoli dovremo essere forti per tutti i novanta minuti”

Oggi pomeriggio lo Spezia affronterà il Napoli, nel più classico dei testa-coda, i punti per la salvezza e la zona Champions valgono davvero tanto. Ieri in conferenza stampa le parole del tecnico dei liguri Vincenzo Italiano. “Il Napoli? Hanno in rosa i migliori giocatori, da Insigne a Politano, passando per Osimhen, Lozano e Zielinski e tanti altri. Noi però sappiamo che in certe gare con il sacrificio di tutti e la voglia di sfruttare ogni singolo momento del match, possiamo fare una partita positiva. Non farò il turnover, ci mancherà Nzola, così come Leo Sena a centrocampo, ma applicandoci al meglio con le giocate dei singoli potremo fare la nostra prestazione e ottenere il massimo”.

La Redazione