Ultime Sky – Gattuso starebbe pensando ad un cambio di modulo

Ultimissime dalla redazione di Sky in vista di Spezia-Napoli. Le due squadre saranno in campo alle 15.00 per l’anticipo della 35esima giornata di Serie A. Secondo la tv satellitare Gattuso starebbe pensando ad un cambio modulo, ovvero optare per il 4-3-3. Meret tra i pali, la coppia obbligata Manolas-Rrahmani, sulle fasce Di Lorenzo e Hysaj. Demme in mediana affiancato da Zielinski e Fabian Ruiz, mentre in avanti Politano insieme a Insigne ed Osimhen. Difficoltà anche per i padroni di casa, che dovranno fronteggiare l’assenza per squalifica di Nzola. Al suo posto ci sarebbe un ballottaggio tra Piccoli e Galabinov, con il primo in vantaggio. Altro dubbio per Italiano che dovrà scegliere tra Verde e Agudelo, il quale avrebbe qualche chance in più. In attacco Saponara dovrebbe partire dalla panchina.