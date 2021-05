Contro lo Spezia è stata la giornata, non solo del Napoli, che stravince in Liguria, ma anche di Osimhen, doppietta e dieci reti in tredici gare. Statistica del club azzurro su twitter. “Solo Erling Haaland (classe 2000) è piú giovane di Victor Osimhen (1998) tra i giocatori dei top-5 campionati europei capaci di andare in doppia cifra di gol in entrambe le ultime due stagioni”.

