Oggi pomeriggio alle ore 15,00, presso lo stadio “A. Picco”, lo Spezia cercherà punti per la salvezza contro il Napoli, in lotta per la Champions. Non mancheranno le telecamere di Sky che ha designato la coppia di telecronisti.

Spezia-Napoli, sabato 8 maggio ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Andrea Marinozzi, commento: Luca Pellegrini

La Redazione