SERIE A – Spezia-Napoli 1-4, i top della squadra azzurra

Dopo il pareggio interno contro il Cagliari, il Napoli cercava il riscatto sul campo dello Spezia e l’inizio è promettente. Osimhen va vicino al gol, tiro impreciso di un soffio. La rete è nell’aria e la realizza Zielinski che sfrutta al meglio il cross di Di Lorenzo. La partita è in discesa e arriva il raddoppio, lancio del polacco e il bomber ex Lille supera Provedel. I padroni di casa fanno fatica a reagire e subiscono anche la terza rete, assist di Insigne e Osimhen non fallisce la doppietta personale. Nella ripresa i partenopei cercano anche la quarta rete, mancano il bersaglio Demme e Politano. Lo Spezia accorcia le distanze con Piccoli che ribadisce in rete da pochi passi. Il match però lo chiude il Napoli, Osimhen serve Lozano che non sbaglia a porta vuota. Ora gli azzurri potranno guardare Juventus-Milan con serenità in attesa della gara contro l’Udinese di martedì sera. Ecco le pagelle dello stadio “A. Picco”.

Top

Di Lorenzo 7 – Il terzino ex Empoli, dopo la gara contro il Cagliari, non brillante, si è ripreso la fascia destra con autorità. Suo lo spunto per la rete di Zielinski. Poi da una mano in difesa, senza sbagliare su Gyasi e poi Farias. Tatticamente impeccabile.

Manolas 7 – Il difensore greco ha confermato di attraversare un ottimo momento in questo finale di stagione. Primo tempo senza eccessivi rischi. Super negli interventi su Piccoli, davvero impeccabile.

Rrahmani 6,5 – Leggermente in calo nel secondo tempo, ma il primo tempo l’ex Hellas Verona è stato impeccabile dove ha fermato Agudelo in area e a centrocampo. Ma nel complesso sempre attento.

Demme 7 – Il centrocampista tedesco, dopo un inizio non preciso, ma poi prende in mano il centrocampo. Nella ripresa è ancora più devastante e va vicino alla rete personale. Un fulmine nella mediana.

Politano 6,5 – Per l’ex Sassuolo e Inter, anche oggi una partita tatticamente impeccabile e devastante nel primo tempo. Va vicino alla rete che lo portava a quota 10, esce dal campo stremato.

Zielinski 7 – Il centrocampista polacco non segnava da 60 giorni, ritrova la rete con la freddezza in area di rigore. Splendido il lancio per Osimhen, un capolavoro. Resta concentrato anche nella ripresa, un leader della mediana.

Insigne 7,5 – Il capitano cercava un pronto riscatto dopo la gara poco positiva contro il Cagliari e c’è riuscito. Sta dappertutto in difesa e in mezzo al campo. Geniale l’assist per Osimhen. Spiritato anche nella ripresa e non cala fino all’ultimo secondo.

Lozano 6,5 – Il messicano aveva voglia di ritrovarsi, dopo la gara contro il Cagliari ed ha dato una prova di coraggio. Entra e segna la rete numero 10 in campionato e nel finale scatta per metterla ad Elmas. Il “Chucky” c’è.

Osimhen 8 – Il bomber nigeriano sta davvero in una forma strepitosa. Corre, da una mano in difesa e segna due gol in velocità. Lo Spezia gli viene il mal di testa e nel finale assist per Lozano, che dire Osimhen sta mostrando tutte le sue qualità ed ha ampi margini di miglioramento.

A cura di Alessandro Sacco