FIORENTINA-LAZIO

Nell’anticipo serale della 35a giornata la Fiorentina vuole ritornare a vincere dopo i due pari consecutivi con Juve e Bologna. I viola con una vittoria potrebbero allontanare la zona retrocessione, ma a Firenze arriva la Lazio di Simone Inzaghi lanciata verso la rincorsa alla zona Champions League.

PRIMO TEMPO

Parte subito bene la Fiorentina in ripartenza Vlahovic difende palla e serve Ribery a sinistra pallone al centro per Bonaventura che non riesce ad impattare di testa. All’11 è la Lazio a sfiorare il vantaggio, Milinkovic-Savic di testa sponda per Correa solo davanti a Dragowski: destro parato in maniera sensazionale dall’estremo difensore viola. Al 26′ Immobile gira in porta un filtrante di Radu e colpisce il palo, ma è offside. Al 32′ la Fiorentina la sblocca, palla di Castrovilli per Biraghi che mette in mezzo un pallone che Vlahovic deve solo spingere in rete da due passi. Al 36 Punizione pennellata di Luis Alberto per l’inserimento di Milinkovic che, di testa, viene ipnotizzato da Dragowski, ma il serbo era in fuorigioco. All’intervallo è 1-0.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa la Fiorentina sfiora il doppio vantaggio, punizione di Biraghi al centro per Pezzella che stacca di testa ma il pallone è fuori di poco. I viola gestiscono bene il vantaggio del primo tempo e provano a raddoppiare. Al 65′ un’altra occasione per la Fiorentina, scambio Castrovilli-Vlahovic tira il serbo ma è murato da Reina.All’81 la Lazio sfiora il pari, pallone insidioso di Pereira ma Immobile non trova il tocco di un soffio. All’89 la Fiorentina trova il raddoppio. Angolo dalla destra di Pulgar al centro trova Vlahovic che stacca su Luiz Felipe e batte Reina. Nel finale la Lazio prova a raggiungere almeno il pari ma la Fiorentina concede poco, imprecisi i biancocelesti.

TABELLINO

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Castrovilli(91’Martinez Quarta), Pulgar, Bonaventura(73’Amrabat), Biraghi; Ribery(86’Kouamè), Vlahovic. All.: Iachini.

A disposizione: Terracciano, Rosati, Martinez Quarta, Maxi Olivera, Malcuit, Barreca, Montiel, Amrabat, Callejon, Eysseric, Kouame, Kokorin.

LAZIO(3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu(75’Muriqi); Lazzari(63’Luiz Felipe), Milinkovic-Savic, Lucas Leiva(64’Cataldi), Luis Alberto(75’Akpa Akpro), Lulic(64’Andreas Pereira); Correa, Immobile. All.: S.Inzaghi.

A disposizione: Strakosha, Alia, Luiz Felipe, Patric, Musacchio, Muriqi, Parolo, Akpa Akpro, Cataldi, Pereira.

STADIO: Artemio Franchi, Firenze.

ARBITRI: Maresca, Costanzo – Passeri, IV: Ghersini, VAR: Aureliano, AVAR: Di Vuolo.



RETI: 32′ e 89’Vlahovic(F).

NOTE: Ammonito Venuti(F), Acerbi(L), Vlahovic(F), Pezzella(F), Leiva(L), Radu(L), Andreas Pereira(L), Cataldi(L), Caceres(F).

Espulso Pereira(L).

Rec. +1, +6.

A cura di Antonio Bisesti