SERIE A – Inter-Sampdoria 5-1, i nerazzurri di Conte onorano lo scudetto

Sabato di festa fuori dal “Giuseppe Meazza” per lo scudetto dell’Inter, ma in campo i nerazzurri non hanno lasciato scampo alla Sampdoria. I ragazzi di Conte sbloccano la gara con il tocco sotto di Gagliardini. Il match è a senso unico e l’Inter raddoppia con Sanchez che sfrutta al meglio l’assist dell’ex Atalanta. I liguri accorciano le distanze con l’ex della sfida Keita Balde, difesa dei padroni di casa non esente da colpe. I nerazzurri però hanno un Sanchez in gran forma e realizza la doppietta. Nella ripresa le altre due reti dei padroni di casa, il primo stagionale di Pinamonti e poi dal dischetto con Lautaro Martinez.

Marcatori: 4′ Gagliardini (I), 26′ Sanchez (I), 35′ Keita Balde (S), 36′ Sanchez (I), 62′ Pinamonti (I), 70′ rig. Lautaro (I)



INTER (3-5-2): Handanovic (46′ Radu); D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vecino, Eriksen (55′ Brozovic), Gagliardini (61′ Barella), Young; Sanchez (55′ Pinamonti), Lautaro (73′ Sensi). All. Conte

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli (46′ Yoshida), Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby (46′ Ekdal), Jankto (46′ Damsgaard); Gaston Ramirez (46′ Verre); Keita Balde (73′ Quagliarella).All. Ranieri

Ammoniti: Tonelli (S), Adrien Siva (S)

A cura di Alessandro Sacco