SERIE A, INTER-SAMPDORIA 5-1: festa Scudetto per i Nerazzurri

INTER-SAMPDORIA 5-1:

a San Siro, 3 reti nel primo tempo. Gagliardini. E Sanchez in doppietta. 3-0. Nella ripresa, Pinamonti e Lautaro, su rigore. Keita Balde, gol dell’ex, fissa il punteggio sul 5-1 finale. 14esima vittoria consecutiva in casa per i nerazzurri. Record. Nell’immediato dopo gara, giocatori e staff dell’Inter festeggiano in cerchio, cantando. E stazionando sotto la Curva Nord. Per un ideale e simbolico abbraccio con tutta la tifoseria.

INTER (3-5-2):

Handanovic (46′ Radu); D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vecino, Eriksen (55′ Brozovic), Gagliardini (61′ Barella), Young; Sanchez (55′ Pinamonti), Lautaro (73′ Sensi).

All. Conte

SAMPDORIA (4-4-1-1):

Audero; Bereszynski, Tonelli (46′ Yoshida), Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby (46′ Ekdal), Jankto (46′ Damsgaard); Gaston Ramirez (46′ Verre); Keita Balde (73′ Quagliarella).

All. Ranieri

Reti:

4′ Gagliardini (I), 26′ Sanchez (I), 35′ Keita Balde (S), 36′ Sanchez (I), 62′ Pinamonti (I), 70′ rig. Lautaro (I)

Ammoniti:

Tonelli (S), Adrien Siva (S)