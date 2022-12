SERIE A FEMMINILE – Juventus-Napoli 2-0, bianconere campionesse d’Italia. Azzurre sconfitte ma con l’onore delle armi

Alla Juventus Women serviva un punto per il matematico scudetto contro il Napoli, ma il suo strapotere è stato netto ed ha vinto per 2-0. Gara deciso nel primo tempo per le bianconere con le reti di Girelli, 21 centri stagionali e Bonansea. Le azzurre hanno la palla per tornare in gara con Goldoni, miracolo di Giuliani. Nella ripresa le padroni di casa cercano ancora la rete, ma colgono due traverse con: Bonansea e Girelli, quest’ultimo con il tocco di Tasselli. L’ex portiere del match poi salva su Zamanian. Per la Juventus quarto scudetto di fila, mentre il Napoli esce sconfitta ma con l’onore delle armi, prima della vera finale, contro l’Hellas Verona per la penultima di campionato.

Factory della Comunicazione

Marcatrici: (Girelli 19′, Bonansea 29′)

Juve Women (4-4-2): Giuliani; Lundorf (Hyyrynen 70′), Gama, Salvai (Sembrant 58′), Boattin; Maria Alves (Berti 82′), Caruso, Rosucci, Bonansea; Girelli, Staskova (Zamanian 58′)​. A disp. Soggiu, Bacic, Galli, Cernoia, Pedersen. All. Guarino

Napoli (4-1-4-1): Tasselli; Cafferata (Fusini 75′), Di Marino, Arnadottir, Oliviero; Pedersen; Popadinova (Rijsdijk 75′); Goldoni, Errico (Kubassova 84′), Hjohlman (Capparelli 65′); Nocchi.. A disp. Groff, Risina, Nencioni, Huchet, Boaglio. All. Pistolesi 22

Ammonizioni: (Rosucci (J) 53′, Bonansea (J) 83′)

Arbitro: ​sig. Simone Galipò della sezione di Firenze

La Redazione