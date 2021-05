Salvatore Biazzo racconta Maradona: 60 d.D – dopo Diego

Il giornalista Salvatore Biazzo ha seguito per la Rai le sette stagioni napoletane di Diego Armando Maradona, raccontando le sue prodezze e anche i suoi drammi personali. Ricordi che ha fedelmente ricostruito nel libro 60 d.D – dopo Diego (Guida Editori, pagg. 100, euro 10) che è stato presentato oggi a Napoli, alle ore 11, presso il Gran Caffé Gambrinus in piazza Trieste e Trento. In copertina, la singolare foto del Pibe con una maglia a strisce orizzontali, quella dello Sporting Lisbona, dopo la partita di Coppa Uefa dell’89: il capitano azzurro è sorridente mentre si fa intervistare da Biazzo, in azione anche il cineoperatore Rai Massimo Campili. A parlare il figlio napoletano Diego junior; l’ex presidente del club azzurro Corrado Ferlaino; l’assessore comunale allo Sport Ciro Borriello; l’editore Diego Guida e i giornalisti Antonio Corbo, Francesco De Luca e Ottavio Lucarelli. Il libro è arricchito dalle testimonianze di Ferlaino, Diego junior, Franco Baresi e Francesco Totti e dalle vignette dedicate a Maradona di Giuseppe Avolio Peppart.