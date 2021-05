PRIMAVERA 1 – Sconfitta per la capolista Inter, goleada della Sampdoria

Sabato agonistico per il campionato Primavera 1 dove tra le altre è scesa in campo la capolista Inter. I nerazzurri allenati da Armando Madonna, sono stati sconfitti per 3-1 dal Torino. Per il resto successo esterno dell’Atalanta, mentre dilaga in casa la Sampdoria per 6-1 contro l’Ascoli.

Cagliari-Atalanta 0-2

Milan-Lazio 2-1

Sampdoria-Ascoli 6-1

Torino-Inter 3-1

Roma-Spal 0-0

Bologna-Empoli 1-4

