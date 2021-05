Niccolò Ceccarini: “Spalletti-Napoli, in ascesa la sua candidatura. Piace De Ketelaer”

Il Napoli viaggia su binari, il campo dove cercherà di conquistare il traguardo della Champions e il mercato. Su quest’ultimo due sono i temi: l’allenatore e gli obiettivi tra entrate e uscite. Nel suo editoriale del sabato ne parla Niccolò Ceccarini: “Intanto per la panchina del Napoli è sempre più in ascesa la candidatura di Luciano Spalletti. Gattuso quasi sicuramente confermerà il suo addio. Il piazzamento Champions sarebbe una spinta in più per il tecnico di Certaldo per affrontare una nuova sfida dopo l’esperienza all’Inter. Sul fronte delle partenze sembra abbastanza probabile che a fine stagione le strade con Fabian Ruiz si divideranno. Il discorso rinnovo non è mai decollato e in caso di un’offerta adeguata il Napoli lo cederà. Il club azzurro ha già valutato alcuni profili, uno di questi è De Ketelaere del Bruges, classe 2001. Oltre a solito Zaccagni, che è seguito da tempo. Molto dipenderà anche dalle richieste della società gialloblù”.

La Redazione