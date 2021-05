Maurizio Pistocchi: “Sentenze pesanti per Juventus, Real Madrid e Barcellona”

Sono giorni importanti per le 12 società che avevano fatto parte della Superlega. Le prossime settimane si prevedono, importanti novità come riporta su twitter di Maurizio Pistocchi. “Secondo Juan Antonio Alcala, giornalista di Cadena Cope, il presidente Uefa Ceferin ha già deciso le sanzioni per i club fondatori della SuperLega: Barcellona Juventus e Real Madrid saranno ESCLUSE DALLE COPPE EUROPEE PER 2 ANNI. L’annuncio dopo la Finale di Champions”.

La Redazione