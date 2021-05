Lorenzo Insigne alla squadra carica a modo suo per il match contro lo Spezia

A fine allenamento di ieri mattina, vigilia della partenza per La Spezia, dove l’esito dei tamponi è stato negativo, il tecnico del Napoli Gattuso ha lasciato la parola a Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli ha parlato ai compagni di squadra con una frase: “Guagliù, dobbiamo assolutamente vincere contro la squadra ligure”. L’allenatore dei partenopei attua lo stesso stratagemma del suo maestro Marcello Lippi, far parlare il leader alla squadra per caricare il gruppo. Quale tattica per battere la compagine di Italiano? La stessa, attaccare e chiudere la gara, dimenticando quanto accaduto contro il Cagliari. Insigne tra l’altro ha letto le critiche subite nei giorni scorsi ed ha voglia di rivalsa per la sfida di oggi.

P. Taormina (Il Mattino)