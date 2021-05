LIVE SERIE A – Spezia-Napoli, partita si giocherà sotto il sole

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Irrati; Ass1: Meli; Ass2: Alassio; IV: Marini; VAR: Banti; AVAR: Vivenzi

Questo pomeriggio allo stadio “A. Picco”, fischio d’inizio alle ore 15,00, i padroni di casa dello Spezia affronteranno il Napoli per la quart’ultima giornata di campionato. Per i liguri ci sarà l’assenza dello squalificato Nzola e dell’infortunato Leo Sena. In casa azzurra sicure le assenze di Koulibaly e Lobotka infortunati e Maksimovic causa Covid-19. Nella lista dei convocati torna Ospina, mentre per la prima volta c’è il classe 2003 D’Agostino. Partita classica testa-coda molto intensa e interessante. Ilnapolionline.com vi aggiornerà in tempo reale.

La Redazione