La maratona Champions è ancora molto aperta nonostante tutto

Da un capo all’altro della squadra: il portiere e il terminale offensivo, due cardini, ma anche certe storie di contorno da valutare con estrema attenzione perché mai come questa volta i punti in palio sono più dei canonici tre. Ovvero: il Napoli è quinto con 67 punti alle spalle dell’Inter campione d’Italia e soprattutto del trio Atalanta-Juve-Milan (in rigoroso ordine di posizione), tutti in fila con 69 punti. E se l’Atalanta farà visita al Parma, già retrocesso, le squadre di Pirlo e Pioli saranno invece faccia a faccia: l’occasione è ghiottissima, anzi unica, ma gli azzurri devono assolutamente vincere con lo Spezia per superare l’una o l’altra o magari entrambe in caso di pareggio. La matematica non è un’opinione e non lo è anche la maratona Champions: ancora molto aperta nonostante tutto. Nonostante l’1-1 con il Cagliari. Fonte: CdS