Il Napoli riprende la marcia verso la zona Champions, con il netto successo per 1-4 contro lo Spezia e ritorna in zona Champions. La squadra azzurra con la vittoria in terra ligure arriva a quota 11 in stagione, eguagliando l’anno di Rafa Benitez. Dovesse vincere anche a Firenze, sarebbero 12, quindi record nell’era De Laurentiis.

La Redazione