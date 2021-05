Gaetano Fontana: “Il Napoli era da scudetto, Gattuso era l’ideale”

“Purtroppo Gattuso andrà via, è un vero peccato. Rino era l’allenatore ideale per il Napoli. Ha fatto giocare bene la squadra e ha ottenuto anche ottimi risultati”. L’ha detto oggi ai microfoni di Radio Crc, nel corso di ‘Arena Maradona’, l’ex centrocampista del Napoli Gaetano Fontana. “Senza gli infortuni il Napoli avrebbe lottato per lo scudetto, di questo ne sono convinto. Purtroppo in quel periodo tutti hanno puntato il dito contro Gattuso, il quale era il minore responsabile di quella situazione. Per la sostituzione spero che il Napoli possa ingaggiare un allenatore con la stessa filosofia di Gattuso e Sarri, perché prenderne un altro che stravolga la mentalità della squadra potrebbe essere controproducente”. Per quanto riguarda, invece, il match contro lo Spezia, Fontana ha consigliato al Napoli “di affrontare il match con il piglio giusto. Quando ha giocato con tranquillità, la squadra di Italiano ha messo in difficoltà chiunque. Adesso, però, i liguri sentono la pressione di non poter più sbagliare. Il Napoli ne deve approfittare. A parità di interpretazione della gara, verrà fuori la maggiore qualità degli azzurri”.