(Formazioni) Spezia-Napoli, un dubbio in attacco per Italiano. Hysaj in vantaggio su Mario Rui

Questo pomeriggio alle ore 15,00, presso lo stadio “A. Picco”, lo Spezia cercherà di ottenere punti per la salvezza contro il Napoli in piena lotta Champions. Per i liguri allenati da Vincenzo Italiano saranno assenti per infortunio Krapikas, Mattiello e Leo Sena, per squalifica Nzola. Il dubbio della vigilia è in attacco Daniele Verde o Agudelo. Per il resto Piccoli e Gyasi a completare il reparto offensivo. In casa azzurra Hysaj la dovrebbe spuntare a sinistra su Mario Rui. Per l’attacco Politano in vantaggio su Lozano, con Zielinski e Insigne alle spalle di Osimhen. Punti pesanti in Liguria, si preannuncia una sfida davvero interessante.