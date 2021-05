Due anni senza coppe, Jacobelli: “Juve, vale la pena morire per Perez?”

Pare sia autorevole la voce che vedrebbe i tre club ribelli in merito alla questione Superlega, puniti con l’esclusione dalla Coppe Europee per due anni. Nel suo commento su Tuttosport il direttore Xavier Jacobelli ha parlato della vicenda ponendosi alcune domande, anzi, ponendole alle società e, soprattutto alla Juventus. L’aria che tira a Nyon non promette nulla di buono, anche se non c’è nulla di ufficiale, la !punizione, potrebbe essere annunciata dopo le due finali di Europa League e Champions League. Due anni senza Coppe sono una sorta di spada di Damocle che pende sulle teste di Perez, Agnelli e Laporta. La domanda che pone Jacobelli è la seguente: “Juve, vale la pena morire per Perez?”.