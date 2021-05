Contro lo Spezia, Politano “prenota” la quota 10

Contro il Cagliari era partito dalla panchina, è entrato a gara in corso, nel momento più difficile della gara, perciò ha voglia di rivalsa. Matteo Politano ha voglia oggi contro lo Spezia di riscatto, gara che vale tanto per la squadra e per se stesso. Gli azzurri con un successo agganciano matematicamente la zona Champions, mentre l’esterno ex Sassuolo e Inter arriverebbe a quota 10. Eguaglierebbe la stagione con i neroverdi nel 2018. In stagione il buon Matteo è a 12 gol, nove in campionato, perciò può essere l’occasione per arrivare in doppia cifra ed eguagliare il suo record.

La Redazione