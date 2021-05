A Napoli attendevano notizie per l’infortunio di Dries Mertens, uscito dal campo nel secondo tempo contro lo Spezia. Il giornalista Carlo Alvino aggiorna in tempo reale su twitter. “Non destano eccessiva preoccupazione in casa Napoli le condizioni di Mertens. Si tratta di una distorsione ma il giocatore potrebbe essere a disposizione già con l’Udinese. Certamente sarà abile per la trasferta di Firenze”.

La Redazione