Caiazza: “La risposta del Napoli a Mourinho alla Roma è Spalletti”

Ad ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Salvatore Caiazza, giornalista del quotidiano “Il Roma”. “Dovranno essere i leader ad accompagnare il Napoli alla vittoria contro lo Spezia – ha detto Salvatore Caiazza – la partita di oggi è come se fosse una finale per entrare in Champions. E’ la gara più complicata delle ultime quattro, perché lo Spezia è in piena lotta per non retrocedere. Anche la Fiorentina lo è, ma tra due turni potrebbe essere più tranquilla”. Per quanto riguarda, invece, la questione allenatore, secondo Caiazza “Con ogni probabilità il Napoli si affiderà a Luciano Spalletti. Sarà questa la risposta alla Roma, che ha ingaggiato Mourinho. Il portoghese è un allenatore top, ma non ha più lo smalto degli anni scorsi”.