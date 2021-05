Zielinski a digiuno da 60 giorni, per la legge dei grandi numeri……….

Mertens e Insigne, stessa voglia di Zielinski che non segna da due mesi, dalla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Piotr ha segnato 6 gol e firmato otto assist, in questo senso è tra i migliori centrocampisti offensivi della serie A. In queste ultime quattro partite proverà ulteriormente a migliorare i suoi numeri, a cominciare dalla trasferta contro lo Spezia. Anche lui contro il Cagliari è stato meno brillante rispetto alle partite precedenti e ha avuto un calo con il passare dei minuti: domani proverà a fare nuovamente la differenza in termini di giocate decisive per il reparto offensivo. Nel ruolo di trequartista è diventato sempre più decisivo perché riesce a creare la superiorità numerica in attacco ma nello stesso tempo a garantire il necessario equilibrio difensivo con i preziosi e i continui rientri e con il pressing sui difensori avversari al momento dell’impostazione: una pedina perfetta per il 4-2-3-1 di Gattuso.

Roberto Ventre (Il Mattino)