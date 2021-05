Tra il Napoli e sirene francesi, Fabian ha la Champions in testa

L’estate scorsa arrivò l’offerta da 50 milioni dall’Atletico Madrid, ma il Napoli disse di no, quest’estate invece dipenderà dalla classifica finale. Si parla di Fabian Ruiz, che ha voglia di chiudere al meglio la stagione e conquistare uno dei 4 posti in classifica. Dovesse arrivare il tanto ambito traguardo della Champions League, il club azzurro respingerebbe le avance delle concorrenti e verrebbe anche blindato con il rinnovo del contratto. in caso di mancato arrivo tra le prime 4, sarebbe inevitabile la cessione. Sull’ex Betis Siviglia ci sarebbe il Psg che offrirebbe ai partenopei 60 milioni. In questa stagione il calciatore spagnolo non si è ripetuto in zona gol, appena due reti contro Roma e Sampdoria, ma dopo il Covid-19 è cresciuto il suo rendimento. Contro il Cagliari prova non certo delle migliori, perciò ci sono ancora 4 gare per dare un segnale in zona gol e regalare la Champions al Napoli.

La Redazione