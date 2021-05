Splendore, giornalista: “Mourinho ha scelto di allenare la Roma per voglia di rivalsa”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabio Massimo Splendore, giornalista del Corriere dello Sport: “La Roma ha fatto il massimo nel ritorno contro il Manchester United, ha mostrato quell’orgoglio mancato nel secondo tempo all’Old Trafford. Senza le parate di de Gea, che potrebbe diventare il nuovo portiere dei giallorossi, poteva esserci una clamorosa rimonta. Con Mourinho dovrebbe restare Džeko, per il resto bisogna attendere l’inizio del mercato. Il bilancio dei club italiani nelle competizioni continentali è negativo, eccezion fatta per la Roma, anche se il 6-2 subìto a Manchester ha sicuramente macchiato l’avventura in Europa League della squadra di Fonseca. I precedenti di Herrera e Capello alla Roma sono diametralmente opposti, Capello ha vinto uno scudetto, mentre Herrera non è andato oltre un terzo posto. Mourinho viene da diverse annate buie, ma ha un carisma enorme che può giovare a Roma e alla Roma. Scegliere di allenare la Roma dimostra che ha voglia di rivalsa”