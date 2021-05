SERIE B – Titolari Gaetano, Tutino e Palmiero nelle gare delle ore 14,00

Tra meno di 20 minuti scenderà in campo la serie B e non mancano le sfide interessanti, per la zona A e quella per la retrocessione. Scenderanno in campo dal primo minuto: Tutino (Salernitana-Empoli); Gaetano (Cremonese-Pescara) e Palmiero (Virtus Entella-Chievo Verona)

Salernitana( 3-5-2): Belec; Veseli, Bogdan, Gyomber; Casasola,Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Jaroszynski; Gondo, Tutino. Allenatore Bocchini

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Zortea, Bianchetti, Fiordaliso, Valeri; Castagnetti, Valzania; Baez, Gaetano, Buonaiuto; Ciofani. Allenatore: Pecchia

ChievoVerona (4-4-2): Semper; Bertagnoli, Rigione, Gigliotti, Renzetti; Canotto, Palmiero, Obi, Garritano; Di Gaudio, Margiotta. Allenatore: Aglietti

La Redazione