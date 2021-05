SERIE B – La Salernitana è a tre punti dalla promozione. Pescara e Reggiana retrocedono in C

Venerdì di campionato per la serie B, dove ci si gioca tutto per le zone alte, i play-off e la zona salvezza, con due verdetti certo. Il Pescara e la Reggiana scendono in serie C con un turno d’anticipo. La Salernitana batte l’Empoli 2-0, però è rinviata la festa promozione, visto il colpo a Cosenza del Monza di Balotelli. Il Lecce non va oltre il 2-2 interno contro la Reggina. Ecco i risultati.

Reggiana-Spal 1-2

Lecce-Reggina 2-2

Salernitana-Empoli 2-0

Cosenza-Monza 0-3

Ascoli-Cittadella 2-0

Virtus Entella-Chievo Verona 1-3

Frosinone-Vicenza 1-1

Venezia-Pordenone 0-0

Brescia-Pisa 4-3

Cremonese-Pescara 3-0

La Redazione