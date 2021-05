SERIE A – Spezia-Napoli, un insospettabile ex nelle file degli azzurri

Domani alle ore 15,00 allo stadio “Picco” si giocherà per la quart’ultima giornata di campionato la sfida tra lo Spezia e il Napoli, per il più classico dei testa-coda. La curiosità della sfida è che da una parte e dall’altra ci sono degli ex. Per i liguri Claudio Terzi, uno dei primi calciatori dell’era De Laurentiis, l’altro invece è Mario Rui. Il terzino sinistro portoghese giocò con la casacca spezzina in serie C nel 2012/2013. A seguire Gubbio, Padova, Empoli, Roma ed ora con la maglia del Napoli.

La Redazione