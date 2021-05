Rino Foschi, DS: “Questo campionato è il più bello degli ultimi anni…”

A Punto Nuovo Sport Show, Rino Foschi, direttore sportivo:

“Malgrado la pandemia e le porte chiuse, questo campionato è il più bello degli ultimi anni. Perché quasi tutte le squadre sono migliorate. La vicenda della Superlega non è finita in una bolla di sapone. I club coinvolti sono allo stremo dal punto di vista finanziario. E non hanno pensato alle possibili conseguenze. Spero che le punizioni della UEFA non colpiscano i tifosi. I principali artefici della cancellazione della Superlega. Devono pagare i presidenti e i dirigenti. Non i tifosi. In Italia il calcio è un totale fallimento. Si pensa unicamente al business. E non più alla passione. Che andrebbe salvaguardata. La nuova formula della Coppa Italia non mi piace. E’ un errore aver estromesso le squadre di Serie C e Serie D. Non avrei preso Mourinho. Mi sembra un’operazione che strizza l’occhio più alla borsa, che al campo. Sebbene Conte abbia vinto lo scudetto, non trovo giusto dare 12 milioni di euro ad un allenatore. Un ritorno di Pierpaolo Marino al Napoli? Sarebbe un valore aggiunto per gli azzurri. Lo vedrei bene in tandem con Giuntoli. Un mio rientro nel mondo del calcio? Sono ancora ferito per la vicenda vissuta al Palermo nel 2019. E non penso di avere più l’età adatta”.

Fonte: Radio Punto Nuovo