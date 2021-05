Politano corre verso la maglia da titolare nel doppio azzurro

Stagione molto positiva in termini di assist e gol per Politano, favorito stavolta nella corsa per una maglia da titolare contro lo Spezia rispetto a Lozano: 9 gol e 5 assist in 33 presenze. Un campionato decisamente positivo per l’ex interista in corsa per la convocazione di Mancini per un posto tra i 26 dell’Italia nel gruppo degli Europei. Tante volte determinante in questo campionato per il Napoli di Gattuso: reti importanti dalla sua mattonella preferita, da esterno destro di attacco si accentra e calcia con il sinistro. Una soluzione che riesce a mettere in pratica a memoria, un movimento che effettua ad occhi chiusi, va via nell’uno contro uno e conclude con forza e precisione. Roberto Ventre (Il Mattino)