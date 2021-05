Più Champions, meno serie A: futuro torneo a 18 squadre

“Tante gare in più con la nuova Champions. Il futuro della A sarà a 18 squadre”. Questo il titolo che La Repubblica in edicola stamattina utilizza al suo interno. Il quotidiano prende in esame la possibile rivoluzione dei campionati europei, i quali potrebbero prendere tutti spunto dalla Germania e passare da 20 a 18 squadre. Un ritorno al passato per la Serie A, visto anche che la nuova Champions League prevederà 100 partite in più con 7 finestre da aggiungere. L’Inghilterra pensa anche ad altro: possibile l’abolizione della Coppa di Lega.