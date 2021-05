Non solo Mertens, anche capitan Insigne cerca un suo gol pesante

Un altro gol di quelli pesanti potrebbe firmarlo anche Insigne che in campionato ne ha realizzati 17, a una lunghezza dal record firmato con Sarri allenatore nella stagione 2016-2017, la seconda del tecnico toscano sulla panchina azzurra. In questo campionato Lorenzo è tornato determinante proprio come in quegli anni facendo spesso la differenza non solo con reti decisive ma anche con assist perfetti (in totale ne ha firmati 6, l’ultimo per il gol di Osimhen contro il Cagliari). Grande continuità, 31 presenze, Insigne proverà a essere decisivo anche contro lo Spezia e cercherà di tornare a segnare dopo le occasioni favorevoli non concretizzate contro il Cagliari.

Roberto Ventre (Il Mattino)