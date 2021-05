Montero, interesse concreto: occorre convincere i colchoneros

Ovvio che il principale obiettivo del Napoli, al momento, sia quello di centrare la qualificazione Champions. Ma occorre pensare alla prossima stagione ed il reparto da rintuzzare è sicuramente quello arretrato, viste le partenze di Maksimovic ed Hysaj. Sembra, in tal senso, forte e concreto l’interesse del club partenopeo per Montero, 22enne centrale dell’ Atletico Madrid ora in prestito al Beşiktaş. Il suo procuratore pare sia in contatto con il ds Giuntoli che avrebbe individuato in lui il profilo adatto alle esigenze azzurre sia per qualità tecniche che per le “linee guida” della società: giovani e di prospettiva. Secondo quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, dopo l’esperienza in Turchia il calciatore sarebbe entusiasta di trasferirsi all’ombra del Vesuvio. Il Napoli dovrebbe però provare a scardinare la resistenza dei colchoneros che lo vorrebbero inserire nell’organico per il prossimo anno. A fine stagione si provvederà all’affondo decisivo.