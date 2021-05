Milone: “Zidane potrebbe sedere sulla panchina della Juve. Allegri? Il Napoli cerca altri profili”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonino Milone, giornalista di Tuttosport: “L’eliminazione in Champions League spinge Zidane fuori dal Real Madrid. È un vecchio pallino di Andrea Agnelli e il suo nome potrebbe tornare in auge per la panchina della Juventus, anche se ci sono ancora flebili speranze per Pirlo di mantenere il posto. La corsa Champions è difficilmente decifrabile, penso che l’Atalanta sia la principale favorita per il secondo posto. A Torino non ci si entusiasma eccessivamente quando la Juve vince gli scudetti, figuriamoci in una stagione in cui a trionfare è stata l’Inter di Marotta e Conte. Se Zidane arriva alla Juve, Allegri potrebbe diventare il nuovo allenatore del Real Madrid. Già nel 2018 Pérez aveva tentato di portarlo a Madrid, ma in quel caso Allegri decise di tenere fede al suo impegno con la Juve. Per tornare a Torino, Zidane dovrebbe abbassare il suo stipendio di 15 milioni, fuori budget per i parametri attuali dei bianconeri. Il Napoli non è interessato ad Allegri, sta sondando altri profili. Ci sono anche rumors che accostano Gattuso alla Juve. Il ritorno di Allegri a Torino implicherebbe l’addio di Paratici e Nedvěd, con cui i rapporti si sono irrimediabilmente deteriorati nel 2019”