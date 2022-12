Manuel Parlato, giornalista: “Zero possibilità che Gattuso resti a Napoli, mi piacerebbe un big allenatore come successore”

Ad ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia. “Domani in trasferta contro lo Spezia Mario Rui e Lozano sono favoriti su Hysaj e Politano – ha detto Parlato a Radio Crc – al posto di Koulibaly al fianco di Manolas ci sarà Rrahmani, esclusa l’ipotesi di dirottare Di Lorenzo dalla fascia destra”. Al centro dell’attacco, invece, confermatissimo Victor Osimhen. “E’ il suo momento – ha detto Parlato a Radio Crc – è giusto che giochi lui. Gattuso punterà su Osimhen in questo finale di campionato, fermo restando che Mertens si renderà comunque utile con le staffette nei secondi tempi”. Questione allenatore. “Ci sono zero possibilità che Gattuso resti a Napoli – ha detto Parlato a Radio Crc – mi piacerebbe che al suo posto possa arrivare un big come è successo a Roma con Mourinho. Anche il Napoli avrebbe bisogno di una scossa del genere”.