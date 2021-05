L’ombra di Spalletti si è già impadronita di Castel Volturno

Dopo il pareggio contro il Cagliari, il Napoli si è già messo al lavoro nei giorni scorsi in allenamento perchè, è ancora padrone del suo destino, 4 successi ed è Champions matematicamente. Tra AdL e Gattuso è tutto congelato, perchè ci sono ancora 16 giorni per giocarsi i primi quattro posti in classifica. Dopo sarà inevitabilmente addio, come dicono le pagine odierne di “Repubblica”. Nel frattempo Spalletti, sempre più il candidato per la prossima stagione, la sua ombra si sarebbe impadronita di Castel Volturno, dove mancano solo i dettagli dell’ingaggio.

La Redazione