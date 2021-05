Kaio Jorge, c’è concorrenza, ma ADL pare voglia aspettare

Giovani, di prospettiva e di spessore. E’ questo, da sempre, il mantra della società azzurra in tema di calcio-mercato. E da questo punto di vista, l’attaccante del Santos, Kaio Jorge sembra perfetto. Il Napoli lo ha messo nel mirino, ma come prevedibile non è da solo. Stando a quanto riportato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, la concorrenza per il giovane talento sarebbe davvero tanta, da far temere il sorpasso. Aurelio De Laurentiis vorrebbe aspettare la fine dell’anno, ma nelle ultime ore si sarebbe registrata un’accelerata dall’Atletico Madrid che potrebbe decidere di prenderlo subito e beffare i partenopei. Intanto Kaio Jorge ha le idee chiare: non vuole soltanto un contratto da top player ma anche un progetto convincente.