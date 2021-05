In vista dello Spezia, solo un dubbio per Gattuso. Scelte fatte in attacco

Domani allo stadio “A. Picco” di La Spezia, i padroni di casa liguri affronteranno il Napoli per la quart’ultima giornata di campionato. Per il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso, c’è un solo dubbio di formazione. A sinistra il ballottaggio Mario Rui-Hysaj. Per il resto scelte già fatte in attacco. Politano in vantaggio su Lozano, mentre Osimhen ancora favorito rispetto a Mertens.

Napoli (4-2-3-1) – Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj (Mario Rui), Demme, Fabian Ruiz, Politano, Zielinski, Insigne (C), Osimhen All. Gattuso

La Redazione