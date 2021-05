Il probabile sostituto di Fabian Ruiz, viene dal campionato russo

Il mercato è un tema che non abbandona il Napoli e si pensa al futuro, nel caso di addio di qualche big della squadra per la prossima stagione. Uno dei calciatori in questione è Fabian Ruiz, dove non mancano gli estimatori e il suo eventuale sostituto verrebbe dal campionato russo. Si tratta del centrocampista di 23 anni Nikola Vlasic del Cska Mosca. Secondo le pagine odierne della Gazzetta dello Sport dai 30 milioni della scorsa estate, causa pandemia, si scenderebbe a 2o milioni, accessibile per le casse sociali del club.

