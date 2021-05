[Formazioni] Spezia-Napoli, Italiano ha scelto la punta centrale. Meret in vantaggio su Ospina

Domani allo stadio “A. Picco”, fischio d’inizio alle ore 15,00, si giocherà il classico testa-coda di campionato tra lo Spezia e il Napoli. Il tecnico dei liguri ha scelto la punta da mandare in campo, il classe 2001 Piccoli al posto di Nzola. Per il resto Marchizza in vantaggio su Batoni e Erlic rispetto all’ex Terzi. In casa azzurra c’è il recupero di Ospina, ma al momento sembra che possa giocare ancora Meret tra i pali. A sinistra c’è il ballottaggio Hysaj-Mario Rui, mentre Politano stavolta parte in vantaggio su Lozano, infine Osimhen come punta al posto di Mertens.