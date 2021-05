Diversi big club su Koulibaly: la base d’asta è di 60 milioni

Se si unisce il bisogno del Napoli di fare cassa e quelle del giocatore di avventurarsi in una nuova esperienza, questa potrebbe essere l’estate dell’ addio. Kalidou Koulibaly, potrebbe lasciare Napoli. Su La Gazzetta dello Sport, in merito, si legge: “Al giocatore piacerebbe fare un’esperienza diversa, su di lui vorrebbe puntare forte il Barcellona, ma i catalani dovranno battere la concorrenza dei due Manchester e del Liverpool. Si parte da una base d’asta di 60 milioni di euro, ma l’impressione è che anche a 50 Aurelio De Laurentiis lo lascerà andare. Resta da capire che cosa accadrà in caso di partecipazione alla prossima Champions League, se Koulibaly rivedrà la propria posizione accettando, magari, il rinnovo per un altro paio di anni per poi ritornare in Francia. Ma questo si saprà soltanto a fine mese”.