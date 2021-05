Condannati a vincere il Liguria, il piano di Gattuso per la Champions

Chi si ferma è perduto. Gattuso alla vigilia della trasferta di La Spezia è più rilassato che mai, chissà se è pretattica, chissà se in realtà cela un filo di apprensione. Il Napoli è «condannato» a vincere ma la cosa non spaventa Ringhio perché è da tempo che non ci sono alternative, da quando questa scalata è ripresa dopo la frenata di fine gennaio-febbraio. Il tecnico azzurro ha fatto le sue scelte in vista della gara di domani, anche se magari fingerà di sfogliare la margherita ancora oggi: fuori Lozano, torna Politano sulla fascia destra. E in difesa spazio a Mario Rui con Hysaj che parte dalla panchina (ma l’errore che è costato il pari domenica scorsa non c’entra nulla). Ospina ieri si è allenato per tutto il tempo ma sarà in panchina perché in porta ci andrà Meret. Per il resto, i giochi sono fatti, c’è poco da fare i conti o altro: in difesa è emergenza con le scelte forzate di Rrhamani e Manolas al centro titolari per la seconda volta in questa stagione dopo il test (nefasto) di Udine a gennaio. In ogni caso, alternative non ce ne sono perché Di Lorenzo non è opzione presa in considerazione a meno che non ci sia qualche ulteriore esigenza nel corso dell’incontro.

P. Taormina (Il Mattino)