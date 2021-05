Una delle calciatrici più seguite per la prossima sessione di calciomercato è sicuramente Jessica Silva ex Lyon, cinque volte campione della Women Champions. Non mancano gli estimatori in Italia, l’A.c. Milan è alla finestra, così come l’A.s. Roma e il Napoli femminile. Quest’ultima avrebbe fatto una proposta economicamente vantaggiosa, ma la giocatrice avrebbe detto di no, perchè vorrebbe ancora giocare all’esterno. Questo quanto riportato da tuttocalciofemminile.com

La Redazione